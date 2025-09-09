Luisinho Panone: "A Descalvado que nós queremos criar para as gerações futuras é uma cidade atrativa

O prefeito Luisinho Panone: "Mesmo diante das inúmeras dificuldades e obstáculos, nós vamos, sim, 'atualizar' Descalvado, pois temos a persistência de aço para cumprir essa missão que nos foi confiada" - Crédito: Divulgação

O prefeito de Descalvado, Luisinho Panone (PSD), acaba de completar oito meses como chefe do Poder Executivo da cidade, que comemora seu 193º aniversário nesta segunda-feira, 8 de setembro. Um marco das celebrações foi a volta dos grandes shows. Ele afirma que o cargo que ocupa impõe imensos desafios e que ainda há muito a ser feito no município. Garante, no entanto, que cuida primeiro das prioridades, sem esquecer das políticas públicas que trarão resultados a médio e longo prazo, fundamentais para um crescimento planejado que assegure a sustentabilidade e a qualidade de vida dos descalvadenses.

Nesta entrevista ao São Carlos Agora, Panone fala das dificuldades que encontrou, do trabalho que vem realizando e dos planos de diversificar cada vez mais a economia local que, em breve, inclusive em parceria com a universidade da cidade, poderá abrigar startups com soluções tecnológicas voltadas ao agronegócio.

SÃO CARLOS AGORA – Como preparar Descalvado para as futuras gerações?

LUÍS GUILHERME PANONE – Para preparar Descalvado para o futuro, é fundamental olharmos para o nosso passado e analisarmos os erros e acertos ao longo da história. Com os erros, aprendemos a não repeti-los; já os acertos podem servir de base para decisões no presente e no futuro. A Descalvado de hoje foi construída por nossos antepassados. A Descalvado de amanhã será construída por nós.

Eu gosto de citar uma frase do austríaco Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, que diz: “A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.” Ou seja, o futuro não é mero acaso ou destino, ele é criado por nós.

E a Descalvado que nós queremos criar para as futuras gerações é uma cidade atrativa e de oportunidades, na qual os jovens não precisem buscar emprego e perspectivas em outras cidades ou até mesmo em outras regiões do país. É necessário, portanto, atrair novos negócios e empresas de diversos segmentos, além de incentivar as que já existem.

Sabemos que atrair novas empresas não é fácil, pois não depende apenas da boa vontade do município, mas também de outros fatores. Estamos trabalhando duro para que isso aconteça, elaborando um programa de incentivo que visa atrair novos empreendimentos e fomentar os que queiram crescer. O fortalecimento da economia local gera um ciclo virtuoso: mais empresas criam mais empregos e renda, o que estimula o consumo, a produção e atrai novos investimentos. Isso, sem dúvida, impulsiona o desenvolvimento econômico, criando um ambiente de oportunidades. Nesse sentido, preparar Descalvado para as futuras gerações é transformá-la em uma cidade atrativa e de oportunidades, com qualidade de vida.

SÃO CARLOS AGORA – A cidade estava muito atrasada? O que o atual governo está fazendo para “atualizar” o desenvolvimento e garantir que o planejamento estruture o crescimento sustentável?

LUISINHO – Há muito a ser feito em Descalvado, em todas as áreas, sem exceção. Mas as transformações que todos nós esperamos demandam tempo, recursos financeiros e, sobretudo, persistência. “Atualizar” o desenvolvimento do município não é um processo rápido como gostaríamos que fosse; contudo, o que não nos falta é determinação. Sabemos que a persistência é capaz de transformar sonhos em realidade. Mesmo diante de inúmeras dificuldades, nós vamos, sim, atualizar Descalvado, pois temos persistência de aço para cumprir a missão que nos foi confiada.

Nossa equipe está empenhada em resolver os problemas mais urgentes, sem perder de vista os planos de médio e longo prazo, que são fundamentais para o desenvolvimento. Não estamos medindo esforços para obter recursos junto aos governos estadual e federal, visando investimentos importantes.

Quanto ao crescimento sustentável, temos plena consciência da necessidade de equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos ambientais, garantindo que as necessidades da nossa geração sejam atendidas sem comprometer as futuras. O que podemos garantir é que vamos continuar trabalhando, com garra e persistência de aço, para que Descalvado se torne uma cidade melhor para todos.

SÃO CARLOS AGORA – Na sua opinião, qual é o futuro de Descalvado? Turismo, serviços, indústria ou tudo isso junto, em um modelo parecido com o de São Carlos, que se desenvolve com uma economia diversificada?

LUISINHO – O melhor caminho para Descalvado é, sem dúvida, ter uma economia diversificada, com diferentes setores de produção e atividades, em vez de depender de apenas um ou dois. A diversificação cria um ciclo sustentável, no qual múltiplos negócios se apoiam mutuamente.

Quando uma cidade depende de uma única atividade, torna-se vulnerável a crises do setor. A diversificação, ao contrário, traz estabilidade e resiliência. No passado, Descalvado já enfrentou momentos difíceis, como o declínio da avicultura e, anos depois, o fechamento de uma grande empresa, que gerou desemprego em massa e impactou drasticamente o comércio e os serviços locais.

Por isso, entendemos que o melhor caminho é apostar na diversificação econômica, garantindo estabilidade e, principalmente, resiliência para enfrentar períodos de crise, protegendo o emprego e a renda das famílias descalvadenses.

SÃO CARLOS AGORA – Em cidades como São Carlos, Campinas e São José dos Campos, a aposta é em startups de alta tecnologia voltadas à eletrônica, internet e inteligência artificial. O que acha de Descalvado incentivar a criação de startups voltadas para o agro, em parceria com empresas do setor, a Embrapa, a Secretaria Estadual da Agricultura e o Ministério da Agricultura?

LUISINHO – Cada cidade tem sua peculiaridade. O que dá certo em um município pode não funcionar em outro. São Carlos, por exemplo, é um celeiro de pesquisadores, graças à USP e à UFSCar, que investem pesado em pesquisas e formam profissionais altamente qualificados. Isso cria um ambiente propício para startups de tecnologia.

É evidente que Descalvado também pode desenvolver startups, especialmente com foco em soluções para o agronegócio. Temos uma universidade que forma, todos os anos, inúmeros agrônomos e médicos-veterinários que podem contribuir com essa criação. Além disso, contamos com agroindústrias e uma empresa de destaque nacional na produção de medicamentos veterinários com alta tecnologia e qualidade.

Esses fatores criam um ambiente favorável para startups voltadas ao agro. Essa é uma alternativa que precisamos amadurecer e construir com a colaboração de todos os agentes envolvidos.

