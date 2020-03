Localizado corpo de homem que desapareceu no rio Tietê

Crédito: Arquivo SCA

O corpo de Valdir Dutra, 40 anos, foi localizado na tarde de domingo, 15, boiando aproximadamente mil metros abaixo da desembocadura do rio Jacaré-Guaçu por dois homens que estavam em uma embarcação. A vítima desapareceu sábado, 15, nas águas do rio Tietê, em Ibitinga.

Dutra foi visto pela última vez embarcando por volta das 5h do mesmo dia. Duas horas após populares acionaram o Corpo de Bombeiros ao ver o barco em que ele estava flutuar sozinho e com o motor ligado. O motor do barco estava com uma hélice quebrada.

Equipes da corporação, da Marinha e da Polícia Ambiental realizaram buscas. Barcos, com voluntários, também ajudaram.

O corpo de Valdir foi encaminhado ao IML de Araraquara.



