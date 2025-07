Linha com cerol corta fio de alta tensão e deixa mais de mil casas sem energia em Ibaté

CPFL no local - Crédito: Rota das Notícias

Mais de mil residências ficaram sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira (31) em Ibaté, após uma linha com cerol atingir e romper um fio de alta tensão no cruzamento da Avenida Bahia com a Rua Antônio Peruchi, no Bairro Popular.

O incidente provocou a interrupção do fornecimento de energia em uma ampla área do bairro, afetando moradores e comerciantes, que relataram prejuízos e transtornos devido à queda de energia.

Equipes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) foram acionadas e trabalham no local para realizar os reparos e restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.

A CPFL reforça que o uso de linha com cerol é ilegal e extremamente perigoso, podendo causar acidentes graves, além de danos à rede elétrica. A prática é proibida por lei e pode resultar em sanções civis e criminais aos responsáveis.

