Leilão do Detran tem carros a partir de R$ 1.250

As unidades oferecidas no leilão podem ser conferidas de perto entre os dias 8 e 12 de dezembro, das 9h às 17h -

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizará, a partir do dia 15 de dezembro, um leilão com 85 veículos recolhidos por infrações nas regiões de São José do Rio Preto, Barretos e Santa Cruz do Rio Pardo. Entre os lotes, há 21 unidades em condições de circulação, entre carros e motos, além de sucatas para desmonte e materiais destinados à reciclagem.

Os lances iniciais começam em R$ 1.250 para automóveis — incluindo um Volkswagen Gol 1999/2000 — e R$ 600 para motocicletas, como uma Sundown 2007. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Estado e está disponível no site da organizadora, o Grupo Carvalho Leilões (www.grupocarvalholeiloes.com.br). As inscrições podem ser feitas até 48 horas antes do início do pregão.

Três dias de leilão

O leilão será dividido conforme o tipo de lote:

Veículos conservados e aptos a voltar a circular

Sucatas aproveitáveis para desmonte

Sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem

No edital, os participantes podem consultar marca, modelo, ano, cor, estado geral e o lance mínimo avaliado por peritos, com base no mercado e na conservação dos veículos.

Visitação dos lotes

Os interessados poderão visitar os pátios entre 8 e 12 de dezembro, das 9h às 17h. A visita é apenas visual — não é permitido testar, ligar ou manusear os veículos.

Os lotes estão distribuídos em três locais:

São José do Rio Preto – Rua Felipe Assad Karam, 300, Estância Jockey Club

Barretos – Rua Altair do Nascimento, 850, Nova América

Santa Cruz do Rio Pardo – Rodovia Orlando Quagliato, km 10

Todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias.

Pré-lances começam dia 8

Os pré-lances estarão disponíveis a partir de 8 de dezembro, às 9h. Quem registrar um pré-lance terá seu valor automaticamente convertido no lance inicial da sessão. Se não houver superação em até 30 segundos, o participante será declarado vencedor.

A modalidade é recomendada para evitar falhas de conexão durante o pregão, mas não é obrigatória.

Atenção: lances não podem ser desfeitos, conforme a Lei Federal 14.133/2021.

Incrementos

Os valores mínimos entre um lance e outro serão:

R$ 100 – veículos conservados

R$ 50 – sucatas aproveitáveis

R$ 0,02 por quilo – sucatas destinadas à reciclagem

Proprietário pode recuperar o veículo

Mesmo após a inclusão no leilão, o proprietário ainda pode resgatar o veículo até um dia útil antes da sessão, desde que quite todos os débitos, incluindo multas e tarifas de remoção e estadia, conforme a Resolução Contran nº 623/2016.

