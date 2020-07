LBV em Araraquara desenvolve atividades remotas para usuários da Assistência Social

Crédito: Divulgação

A suspensão das aulas e das atividades presenciais nas escolas e nos Centros de Convivência do mundo todo para o enfrentamento da Covid-19 apresentou um desafio nunca antes vivido: o ensino remoto em massa. No Brasil, com realidades bem distintas nas várias regiões do país, são necessários esforços e muita criatividade para disponibilizar essa modalidade para crianças e jovens. Exemplo disso tem ocorrido com os educadores sociais do Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV) em Franca/SP. A unidade desenvolve atividades de Convivência e Fortalecimento de vínculos e os educadores estão acompanhando a realização dessas tarefas à distância para crianças, adolescentes e as famílias amparados pela Entidade.

Com a determinação de não deixar ninguém para trás, a equipe da LBV ligou para todos os pais e responsáveis dos atendidos pela Instituição para decidirem a melhor ferramenta a ser usada nesse período. Essa providência tornou possível entender a dificuldade enfrentada por muitas famílias no acesso à internet e a equipamentos tecnológicos. O WhatsApp é a ferramenta mais comum entre os que têm celular e, por isso ele foi escolhido para fazer a comunicação com as famílias por meio de um grupo de transmissão. Para isso, foi preciso também ensinar os usuários a utilizar o aplicativo.

A educadora social, Juliana Lanças prepara e envia duas atividades por semana, com duração de 30 minutos cada, as atividades não são obrigatórias, mas possui o intuito de estimular e fortalecer os vínculos familiares, a afetividade e promover momentos de interação entre as crianças/adolescentes e família.

As atividades estão sendo bem diversificadas, atendendo assim todas as faixas etárias, que é de 6 a 15 anos de idade. Entre as propostas sugeridas, os usuários podem aprender, brincadeiras, atividades manuais, contação de histórias e muito mais.

