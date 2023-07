Ladrão estoura vidro de loja para praticar furto no Centro de Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/Rota das Notícias

Por volta da 1h40 da madrugada deste sábado, um furto foi registrado em uma loja de roupas situada na Rua Visconde de Pelotas, no Centro da cidade de Ibaté. Segundo informações do site Rota das Notícias, o ladrão utilizou uma pedra para estourar o vidro da loja, possibilitando seu acesso ao interior do estabelecimento.

No ocorrido, o ladrão levou consigo uma pequena quantia em dinheiro, além de um aparelho de celular. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada para investigar o caso, mas, até o momento, o suspeito não foi localizado.

