Ladrão e receptadores são detidos após furto em farmácia

Três pessoas foram detidas neste domingo (14), em Ribeirão Bonito, por envolvimento em um furto a uma farmácia.

O crime aconteceu na última sexta-feira (12) e na ocasião foram subtraídos do estabelecimento dois frascos de perfume no valor de 300 reais cada.

Com base nas características do autor, obtidas através das imagens da câmera de segurança da farmácia, os policiais militares Cabo Garcia e Soldado Coutinho o localizaram na rua Abraão Issa, no Jardim Centenário, e o abordaram.

Ele prontamente confessou o furto e indicou uma casa onde havia vendido os perfumes e um bar ao lado, cujo proprietário havia emprestado o dinheiro para o vizinho comprá-los.

O ladrão e os dois envolvidos, que foram apresentados como receptadores, foram encaminhados ao plantão policial, onde permaneceram à disposição do delegado.

