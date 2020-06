Ladrão é preso após furtar laranja de fazenda em Ibaté

Crédito: Luciano Lopes

Um homem foi preso neste domingo (28), acusado de furtar cinco sacos de laranja em uma fazenda, na cidade de Ibaté.

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental estava em patrulhamento pela área rural do município, em uma estrada de terra que liga Ibaté a Ribeirão Bonito, quando avistou o homem em atitude suspeita próximo a ponte do rio Jacaré-Guaçu e o abordaram.

Ele disse que estava à procura de um amigo que estava em um Pálio cinza, com quem tinha combinado de ir pescar e que estava em busca de sinal de celular para ligar para esse amigo. Durante a abordagem, chegaram os seguranças de uma fazenda próxima, mostrando imagens das câmeras de segurança que provavam que o suspeito havia participado do furtos dos sacos de laranja que já haviam sido colhidas no pomar e que na ocasião ele estava como passageiro em um Pálio cinza. Os seguranças disseram também que os furtos têm sido frequentes no local.

O acusado confessou o furto, sendo conduzido ao plantão policial e preso em flagrante.

O Pálio e o outro acusado não foram encontrados.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também