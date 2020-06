Ladrão é preso após furtar estabelecimento comercial em Porto Ferreira

Crédito: Divulgação

Policiais militares do Rádio Patrulhamento prenderam domingo, 28, por volta das 21h, um ladrão após furtar um estabelecimento comercial no Jardim Primavera.

Os policiais foram alertados via Copom de que um suspeito estaria arrombando um estabelecimento comercial. No local, conseguiram abordar o criminoso que já havia retirado uma TV do estabelecimento.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia para as demais providências. O criminoso que já possui várias passagens pela polícia pelo mesmo crime foi encaminhado para o Centro de Triagem de São Carlos A TV foi devolvida à vítima.

