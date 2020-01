Ladrão é detido após tentar assaltar mulher em Ibaté

Crédito: Arquivo/SCA

Após uma tentativa de roubo, L.H.F.M., foi detido por policiais militares na manhã desta terça-feira, 14, na rua José Mascagna, em Ibaté.

Os PMs atenderam solicitação via Copom de que havia um suspeito detido na Avenida São João após a prática do crime. Abordado, disse que intimidou uma mulher mediante ameaças e após jogá-la no chão, saiu correndo com uma sacola. Uma testemunha presenciou o crime e perseguiu o acusado que dispensou o objeto na esquina da Avenida São João com a rua Eduardo Apreia.

O acusado, vítima e testemunha foram encaminhados a Delegacia de Ibaté e a autoridade policial após tomar ciência dos fatos elaborou boletim de ocorrência e o acusado recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

