Justiça decreta prisão preventiva de acusado de matar a mãe em incêndio criminoso em Dourado

A Justiça Criminal decretou, nesta quarta-feira (23), a prisão preventiva de Pedro Luiz Polli Venâncio, de 34 anos, acusado de matar a própria mãe, a aposentada Aparecida Elizabeth Polli, de 71 anos, durante um incêndio criminoso em Dourado (SP). O suspeito foi detido logo após o crime e passou por audiência de custódia, durante a qual teve a prisão preventiva confirmada. Ele é acusado de homicídio doloso qualificado, com emprego de fogo.

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (22), por volta das 12h50, em uma residência localizada na Rua Bernardino de Campos, no centro da cidade. De acordo com testemunhas, Pedro Luiz teria ateado fogo na casa enquanto a mãe, que era acamada, estava no interior do imóvel. A vítima, impossibilitada de se locomover, acabou morrendo carbonizada. A suspeita é de que o acusado estivesse sob efeito de drogas no momento do crime.

A tragédia mobilizou a Polícia Militar, que deteve Pedro Luiz ainda em frente à residência em chamas. Ele confessou o crime, alegando que queria “chamar atenção”. A sobrinha da vítima, de 43 anos, relatou à polícia que tentou socorrer a tia, mas foi impedida de entrar na casa pelo primo, que bloqueou o acesso e dizia que ninguém poderia entrar. A mulher chegou a avistar a tia viva por uma janela, mas não conseguiu retirá-la a tempo, devido à rápida propagação do fogo.

O combate ao incêndio foi iniciado por um caminhão-pipa de uma usina da região e concluído pelo Corpo de Bombeiros de São Carlos. Após o controle das chamas, o corpo de Aparecida Elizabeth Polli foi localizado totalmente carbonizado no quarto onde estava deitada. A perícia foi realizada por equipes do Instituto de Criminalística de São Carlos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O sepultamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (23), por volta das 11h, em cerimônia restrita, no Cemitério Municipal de Dourado.

O delegado Rubens Venâncio Feitosa, responsável pela ocorrência, autuou Pedro Luiz Polli Venâncio em flagrante por homicídio qualificado. O acusado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos e permanecerá preso enquanto aguarda a conclusão do inquérito e a manifestação do Ministério Público, que poderá oferecer denúncia e levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

