A Justiça condenou Kaue Rogério Barreto da Silva, de 20 anos, Victor Hugo dos Santos, de 21, e um adolescente de 17 anos pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido em Araraquara. O trio assassinou Alexsandro de Souza dos Santos, de 38 anos, conhecido como Alex, com um tiro no peito na frente da esposa e do filho de apenas cinco anos. O crime ocorreu durante um assalto a residência em outubro do ano passado, no bairro Residencial Monte Carlo.

A família retornava para casa quando foi surpreendida pelos três criminosos armados, que já haviam invadido e revirado a residência localizada na Avenida Sérgio Vitor Dall'Acqua. Mesmo entregando a chave do carro, um Fiat Bravo, e suplicando para que nada fosse feito, Alexsandro foi brutalmente baleado.

Testemunhas relataram que a criança chegou a implorar para que os criminosos não atirassem no pai, mas um dos assaltantes disparou duas vezes, atingindo Alexsandro no peito. Ele foi socorrido pelo irmão e levado ao Hospital Municipal José Nigro, em Américo Brasiliense, mas não resistiu aos ferimentos.

Fuga e prisão dos envolvidos

Após cometerem o crime com extrema violência, os autores fugiram levando o carro da vítima, sua carteira, celular e objetos pessoais, além de uma blusa de um time de futebol. O veículo foi encontrado abandonado pela Guarda Municipal em frente a uma escola no bairro Vila Xavier horas depois do crime.

A rápida ação da Polícia Militar resultou na prisão de Kaue e na apreensão do adolescente, ambos confessaram a participação no crime. Victor Hugo, que estava foragido, foi localizado e preso posteriormente pela PM em São Paulo. Os três foram reconhecidos pela viúva da vítima, e outras evidências, como análise de celulares e apreensão de objetos utilizados no crime, reforçaram suas identificações.

Condenação

Kaue Rogério foi sentenciado a mais de 26 anos de prisão pelos crimes de latrocínio, corrupção de menor e tráfico de drogas. Victor Hugo, apontado como o autor dos disparos, recebeu uma pena superior a 32 anos pelos mesmos crimes. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de latrocínio e foi encaminhado à Fundação Casa, onde permanecerá internado por tempo indeterminado, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os condenados estão presos na Penitenciária de Araraquara.

A investigação do caso foi conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), sob o comando dos delegados Fernando Teixeira Bravo e Edmar Piccolo Júnior. O Ministério Público sustentou que o crime foi premeditado, com uso de arma de fogo e agravantes morais pela crueldade da execução diante de uma criança.

O tribunal destacou que a vítima foi morta mesmo estando rendida, o que evidencia frieza, desprezo pela vida humana e a intenção dos criminosos de garantir a fuga impune com os bens roubados. Embora o caso tenha tido um desfecho judicial com penas severas, o impacto emocional sobre a família da vítima ainda permanece.

A rápida atuação da Polícia Militar e o trabalho minucioso da DIG foram essenciais para a elucidação do crime e a condenação dos responsáveis.

