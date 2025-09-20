Jovens são flagrados pichando escola no Jardim Icaraí em Ibaté

Na madrugada deste sábado (20), por volta das 3h05, a Guarda Municipal flagrou dois jovens pichando a Escola Antônio Deval, localizada na Rua João Alteia no Jardim Icaraí.A ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO).

De acordo com o relatório da corporação, a equipe foi acionada imediatamente após as imagens mostrarem a prática de vandalismo no prédio público. No local, os agentes abordaram um casal, sendo um rapaz de 18 anos e uma adolescente de 17. Ambos estavam com as mãos sujas de tinta e carregavam uma bolsa contendo materiais utilizados na pichação, como pincéis e frascos de tinta.

Ao serem questionados, os jovens confessaram o ato. Eles foram fotografados, encaminhados ao Plantão Policial e apresentados junto com os objetos apreendidos, além das imagens gravadas pelas câmeras de segurança.

Na delegacia, os envolvidos foram ouvidos e liberados, permanecendo à disposição da Justiça. O boletim de ocorrência foi registrado como crime ambiental por danos ao patrimônio público.

