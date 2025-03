Jovens perdem a vida após colisão de moto contra poste

Crédito: arquivo pessoal

Na noite deste domingo (2), um grave acidente resultou na morte de duas pessoas no cruzamento da Avenida Paulista 2 com a Rua 6, no bairro Bosque do Rio Claro, em Rio Claro (SP).

De acordo com informações apuradas, o motociclista Igor da Silva Luiz, de 20 anos, e a passageira Ana Clara Delucca, de 14 anos, trafegavam de moto quando colidiram violentamente contra um poste. Infelizmente, ambos não resistiram aos ferimentos e faleceram no local do acidente.

A Guarda Civil Municipal foi a primeira a chegar e prestar atendimento à ocorrência. Posteriormente, a Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente.

O caso está sendo investigado para apurar as causas da colisão.

