Jovens morrem após carro despencar no Rio Pardo

Crédito: X Tudo Ribeirão

Dois jovens morreram afogados na manhã deste domingo, 9, após o carro onde dormiam, despencar no Rio Pardo, em Serrana. Os corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Informações colhidas junto a testemunhas, davam conta que as vítimas estariam em um rancho e durante a madrugada decidiram dormir dentro do carro, às margens do rio.

Porém, pela manhã, o carro onde estavam foram atingidos por outro veículo e caíram no rio. O caso será investigado pela Polícia Civil (com Portal Ternura)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também