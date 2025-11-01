(16) 99963-6036
sábado, 01 de novembro de 2025
Região

Jovem sem habilitação é detido com moto adulterada em Descalvado

01 Nov 2025 - 10h35Por Erika
Delegacia de Descalvado - Crédito: Arquivo São Carlos Agora

Um jovem de 22 anos foi detido na tarde desta sexta-feira (31) em Descalvado (SP) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quado avistaram o motociclista trafegando pela Rua Coronel Artur Whitacker, no bairro São Benedito, com a placa do veículo dobrada. O condutor foi abordado após estacionar o veículo em frente a um supermercado.

Durante a averiguação, o jovem informou aos policiais que havia adquirido a motocicleta por meio de um anúncio em uma rede social, pagando R$ 3 mil em espécie. Ele também afirmou não possuir carteira de habilitação.

A motocicleta, uma Honda CG 160 branca, apresentava numeração do chassi parcialmente suprimida e número do motor totalmente apagado, o que caracteriza adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado da cidade.

O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

