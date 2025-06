Jovem que morreu em acidente na SP-191 será sepultado nesta em Limeira

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Gustavo Santos De Aragão tinha 28 anos - Crédito: Grupo Rio Claro

Saiba Mais Rio Claro Motociclista morre após colisão traseira na SP-191

Será sepultado nesta quarta-feira (18), no Cemitério Parque de Limeira (SP), o corpo de Gustavo Santos de Aragão, de 28 anos, vítima de um trágico acidente de trânsito ocorrido na madrugada de domingo (15), na Rodovia SP-191, nas proximidades de Rio Claro.

O velório terá início às 10h e o sepultamento está previsto para as 14h, no mesmo local. Gustavo era filho de Luzia Brito de Aragão e Adailton Santos de Aragão, e deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos enlutados.

O acidente ocorreu por volta das 3h, no km 79+500 da rodovia, sentido Ipeúna-Rio Claro. Gustavo conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de um caminhão. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

Equipes de resgate da Concessionária Eixo SP, sob coordenação médica, tentaram reanimar o motociclista com massagens cardíacas, mas o óbito foi constatado cerca de 15 minutos após o início dos procedimentos.

Leia Também