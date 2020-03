Jovem que desapareceu após usar aplicativo de carona é encontrada morta

Ana Talita foi morta após usar aplicativo de carona - Crédito: Arquivo pessoal

A emprega doméstica Ana Talita da Silva, de 19 anos, que estava desaparecida desde a tarde do último sábado (7) em Rio Claro foi encontrada morta com sinais de violência na manhã desta segunda-feira (9).

O corpo estava perto de um lixão no Jardim Novo. Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) e fizeram o reconhecimento. Havia inúmeras perfurações no pescoço da jovem.

Ana Talita saiu de casa para ir até um supermercado e para isso usou um aplicativo de carona. Depois não foi mais vista.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também