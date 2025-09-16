(16) 99963-6036
Jovem perde a vida em acidente de moto

16 Set 2025 - 20h32Por Da redação
Uma tragédia foi registrada no final da tarde desta terça-feira (16) no bairro Yolanda Ópice, em Araraquara. A motociclista Nádila Rochelle Trovati, de 35 anos, morreu após a moto em que estava colidir contra um ônibus. A garupa sofreu ferimentos leves.

De acordo com informações preliminares, a moto Honda CG Titan 150, azul, seguia pela Avenida Waldomiro Blundina mesma direção do coletivo. Em determinado momento, o ônibus teria feito uma conversão à esquerda para acessar a Avenida Gustavo Masiero, atingindo a lateral da motocicleta.

Com o impacto violento, Nádila e a passageira foram arremessadas ao solo. As equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e da UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros prestaram socorro imediato. A motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. A garupa foi levada para a UPA do Melhado, com escoriações leves.

Polícia Militar preservou o local para o trabalho da perícia. O cruzamento ficou interditado e só foi liberado por volta das 19h. O corpo de Nádila foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara.

