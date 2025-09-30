Jovem perde a vida em acidente de moto em rodovia da região

Crédito: Grupo Rio Claro

Na noite desta segunda-feira (29), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro resultou na morte de Júlio Cesar Tabarini dos Santos, de 24 anos, na Estrada Vicinal Nicolau Marotti, que liga Rio Claro ao distrito de Ajapi (SP).

Segundo informações preliminares, o jovem seguia sentido Ajapi quando, na altura do km 11, colidiu na traseira de um veículo. O impacto foi violento e ele não resistiu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.

A Polícia Civil e a equipe de perícia compareceram ao local para realizar os levantamentos necessários, que irão apontar as circunstâncias exatas do acidente.

