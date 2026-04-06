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segunda, 06 de abril de 2026
Limeira

Jovem morre em grave acidente de moto e causa comoção em cidade da região

06 Abr 2026 - 06h50Por Da redação
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Gabriela Fernanda Lopes Cordeiro - Crédito: arquivo pessoal Gabriela Fernanda Lopes Cordeiro - Crédito: arquivo pessoal

A morte da jovem Gabriela Fernanda Lopes Cordeiro, de 19 anos, após um grave acidente de trânsito causou grande comoção entre familiares e amigos em Limeira (SP). O acidente ocorreu no último sábado (4), em um cruzamento movimentado da região central da cidade.

De acordo com informações apuradas no local, a motocicleta em que a jovem estava como passageira seguia pela Rua Santa Terezinha quando foi atingida por um carro que trafegava pela Rua 13 de Maio. Relatos indicam que o motorista do automóvel teria avançado o sinal de parada obrigatória.

Na motocicleta estavam a jovem e o namorado dela, de 20 anos, que conduzia o veículo. Com o forte impacto da colisão, a passageira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. O condutor da motocicleta foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico.

O velório ocorre nesta segunda-feira (6), a partir das 8h, em um memorial da cidade, e o sepultamento está previsto para as 14h30 no cemitério municipal.

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