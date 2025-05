Jovem morre em acidente de trabalho em usina

Carlos Henrique Rubio da Silva tinha 23 anos - Crédito: arquivo pessoal

Carlos Henrique Rubio da Silva, de 23 anos, morreu após um grave acidente de trabalho ocorrido na manhã de quarta-feira (21), nas dependências da Usina Santa Cruz, em Américo Brasiliense. O caso foi confirmado pela Polícia Militar apenas na quinta-feira (22).

Segundo informações, o jovem realizava a abertura da tampa de um tanque carregado com fermento quando houve uma explosão. A força do impacto o lançou do caminhão ao chão. Carlos chegou a ser socorrido com urgência e encaminhado ao Pronto Atendimento do Hospital São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos.

Natural de Santa Lúcia, Carlos era solteiro e deixa os pais, Gilberto Carlos Rubio da Silva e Idalina de Fátima Touzo Zinato, além de familiares e amigos, que lamentam profundamente a perda prematura. O sepultamento foi realizado na tarde de quinta-feira (22), no Cemitério Municipal de Santa Lúcia.

