Jovem morre em acidente de moto no dia do sepultamento do avô

Moto envolvida no acidente - Crédito: Grupo Rio Claro

Um jovem de 21 anos morreu em um grave acidente de moto na madrugada deste domingo (20), na Vila Rezende, em Piracicaba (SP). A colisão aconteceu por volta das 4h30, na Rua Vicente Romano, prolongamento da Avenida Juscelino Kubitschek.

De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta conduzida pela vítima colidiu violentamente contra um poste da rede elétrica. Com o impacto, o capacete se rompeu e a moto foi arremessada a mais de 10 metros do corpo do condutor.

A vítima foi identificada como Kayk da Conceição Batista de Oliveira. Ele morreu no local. Informações dão conta que horas antes do acidente, familiares do jovem participavam do cortejo fúnebre do avô dele.

Um passageiro que estava na garupa da moto foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Unimed.

