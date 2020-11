Jovem morre em acidente de moto na região

Carro tombou após o impacto - Crédito: RCIA

Lucas Rocco não resistiu aos ferimentos.

Na madrugada deste domingo (29), um jovem de 20 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na Fonte Luminosa. Lucas Rocco conduzia uma motocicleta Yamaha/MT 07, cor vermelha (grande porte), por volta de 02h30 quando colidiu com um VW/Golf, verde, no cruzamento com a Rua Major Carvalho Filho.

Com o impacto do acidente, o carro tombou na avenida e ficou bastante danificado. Os dois condutores foram socorridos, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. O motorista do Golf, de 36 anos, sofre fratura no braço, mas sem gravidade quando foi levado ao atendimento médico.

Segundo informações, que serão apuradas pela polícia, no momento do acidente o sistema semafórico estava intermitente (amarelo), em razão do horário. O motociclista estaria pela avenida e colidiu contra o carro, que estava pela Rua Major Carvalho Filho e cruzava a avenida.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, que foi registrada no Plantão Policial como “lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”. RCIA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também