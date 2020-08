Jovem morre em acidente de moto na região

Crédito: Divulgação

Um acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (3), que terminou em morte na cidade de Araraquara. Foi na via de acesso Abdo Najin, que liga a região da Vila Xavier até a Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255).

Segundo informações, um casal em uma moto seguia no sentido Parque São Paulo – Vila Xavier quando teria atingido um carrinho de reciclagem.

Com o impacto os dois foram jogados com violência contra o asfalto. A mulher, que ainda não teve seu nome revelado foi ainda atropelada por um carro que vinha logo atrás e morreu no local. O homem foi socorrido pelo Samu consciente, mas seu estado de saúde ainda é desconhecido.

A Polícia Militar registra a ocorrência. A via segue fechada para o trabalho da polícia. (RCIA)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também