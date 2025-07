Jovem morre em acidente com picape na Rodovia SP-330

Crédito: CCI ARTESP e arquivo pessoal

Um jovem de 24 anos morreu na madrugada deste domingo (20) após sofrer um grave acidente no km 399 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará, região de Ribeirão Preto.

De acordo com informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a vítima conduzia uma picape Fiat Strada no sentido sul da rodovia, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu contra a proteção metálica do canteiro lateral e acabou descendo por um dispositivo de retorno.

A vítima foi identificada como Matheus Henrique Assagra Ferreira havia saído da Bahia com destino a São Joaquim da Barra, onde visitaria familiares.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

