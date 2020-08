Jovem morre após sofrer acidente de moto em Descalvado

Crédito: Divulgação

Foi enterrado nesta quinta-feira (28), no cemitério municipal de Descalvado, o corpo do jovem Elias Lopes Júnior, de 19 anos, que morreu após sofrer um acidente de moto na noite da última terça-feira (25), na avenida Perimetral Cesar Martinelli com a Coronel Arthur Whitaker. Ele estava internado na Santa Casa de São Carlos.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Elias deu entrada na unidade com politraumatismo e sem nenhum sintoma respiratório. Havia possibilidade de doação de órgãos, mas pelo protocolo, foi feito o teste para COVID-19 e o resultado deu positivo. Por esse motivo o corpo do jovem foi sepultado sem a realização de velório.

Durante a noite, amigos e familiares se reuniram na frente do cemitério municipal e prestaram a última homenagem a Juninho Lopes.

