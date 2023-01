Jovem morre após ser baleado por vigilante em cidade da região

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros por um vigilante na noite deste sábado (14), no Parque Lago Azul, no Centro de Rio Claro. Outro rapaz de 36 anos também foi atingido pelos disparos e está internado em estado grave.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Lucas de Camargo Caetano estava no parque junto com um amigo e duas mulheres. Eles não queriam deixar o local, que estava prestes a ser fechado.

O vigilante teria pedido diversas vezes para que eles fossem embora, porém não foi atendido, momento em que os dois rapazes teriam partido para cima dele e de um colega de trabalho.

O vigilante então sacou um revólver calibre 38 e efetuou os disparos. Lucasacabou morrendo no local, enquanto que o amigo levou um tiro no rosto e está internado e seu estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o vigilante até o plantão policial de Rio Claro, onde foi autuado em flagrante e recolhida à cadeia local.

