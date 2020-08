Jovem morre após ser baleada em baile funk

Crédito: Arquivo Pessoal

Uma jovem de 19 anos morreu no final da noite de sábado (1º) durante a ação da Guarda Municipal de Rio Claro para conter um baile funk no bairro Jardim Panorama. Gabrielli Mendes da Silva, de 19 anos, foi atingida no peito por um tiro de espingarda calibre 12. Um homem de 29 anos acabou ferido. O GCM alega que o disparo foi acidental.

A corporação foi até o local tentar acabar com a aglomeração e foi recebida a com pedras e garrafas.

Um dos guardas tentou municiar a espingarda com bala de borracha, mas ao manusear a arma, ocorreu o disparo. Ele acreditava que a espingarda estava sem munição.

O tiro atingiu Gabrielli que estava a aproximadamente 40 metros e outro rapaz. Ambos foram socorridos, porém a jovem não resistiu ao ferimento e acabou falecendo. O homem que ficou ferido permaneceu internado na Santa Casa.

O guarda que efetuou o disparo foi autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Foi arbitrada fiança de R$ 5 mil que foi paga com ajuda de uma vaquinha realizada pelos colegas de trabalho. O GCM foi liberado e vai responder pelo ato em liberdade.

Em nota, o comando da Guarda Municipal lamentou a fatalidade. “A respeito da ocorrência atendida pela GCM, lamentamos muito essa fatalidade. O fato será apurado pela Polícia Civil e julgado pelo Judiciário. Na corporação, será instaurado Inquérito Administrativo para apurar a conduta técnica do GCM com relação ao emprego dos procedimentos operacionais. Não podemos, nem devemos fazer julgamentos precipitados. Até que as investigações terminem, o GCM está afastado das atividades operacionais. O que estiver de acordo com a Lei, será cumprido.

Base da GCM foi alvo de vandalismo

A base da Guarda Municipal foi atacada por vândalos que chegaram em motos e a pé. Eles quebraram um cavalete e atiraram pedras com o prédio da corporação. Um guarda civil municipal ficou ferido e precisou passar por atendimento.

