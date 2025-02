Jovem morre após ser arrastado por cavalo; esposa posta mensagem: "Eu te amo, meu cowboy"

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Camilo da Silva Santos - Crédito: arquivo pessoal

A Polícia Civil de Itirapina investiga a morte de Camilo da Silva Santos, de 24 anos, ocorrida nesta quarta-feira (19) em uma fazenda na Rodovia SPA 200/310, na região da Fazenda Paraíso.

Segundo o boletim de ocorrência, Camilo realizava atividades com um cavalo quando, por razões ainda desconhecidas, foi arrastado pelo animal por aproximadamente 1.500 metros. O sogro da vítima, Manoel Alves Pereira, o encontrou já sem vida e tentou ajudá-lo, mas as lesões eram graves.

O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a realização da perícia e remoção do corpo. O caso foi registrado como morte acidental e segue em apuração pelas autoridades.

Nas redes sociais, a esposa de Camilo fez um desabafo emocionante sobre a perda do marido:

"Hoje me despeço do grande amor da minha vida. Há nove anos decidimos dividir nossas vidas e ter nossa família. Você me salvou de tantas formas que nem pode imaginar. A dor que sinto hoje vou sentir para sempre, pois não perdi apenas um marido, perdi um amigo, um companheiro para a vida, um pai maravilhoso. Meu amor, descansa, tá? Saiba que você é meu mundo e que, daqui para frente, eu cuido das nossas meninas. Eu te amo, meu cowboy."

Leia Também