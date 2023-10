SIGA O SCA NO

14 Out 2023 - 07h09

14 Out 2023 - 07h09 Por Redação São Carlos Agora

Crédito: arquivo pessoal

Será sepultado às 9h deste sábado (14) o corpo da jovem Ana Paula Silva Carniato, de 29 anos, que morreu ontem em um acidente na estrada municipal José Perna Sobrinho, em Descalvado. Segundo informações, o carro que ela dirigia capotou, porém as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com a Funerária Santa Luzia, o corpo está sendo velado no velório municipal, de onde sairá para o sepultamento no cemitério municipal de Descalvado.

