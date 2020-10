Jovem morre após acidente entre Ibaté e Araraquara

Ford Fusion pegou fogo após capotar várias vezes - Crédito: reprodução

Um jovem de 27 anos morreu no final da noite desta quinta-feira (8), em um acidente entre Araraquara e Ibaté. Welington Miguel do Nascimento dirigia um Ford Fusion, quando perdeu o controle e o veículo capotou várias vezes, pegando fogo em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. O corpo do motorista foi encontrado distante do veículo, com diversas queimaduras.

Welington morreu no local. Segundo informações, ele era natural de Araraquara, mas residia em Ibaté.

