Jovem fica gravemente ferida após carro partir ao meio em acidente

Crédito: Flavio Fernandes

Uma jovem de 20 anos ficou gravemente ferida em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (20), no bairro Vila Ferroviária, nas proximidades do Sebrae, em Araraquara. O carro em que ela estava partiu ao meio após colidir com uma árvore e um poste na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, a Via Expressa.

Segundo informações, o veículo, um Audi A3 preto, era conduzido pelo companheiro da vítima, de 26 anos. Ele teria perdido o controle da direção após um dos pneus estourar. O carro estava em alta velocidade quando se chocou violentamente contra os obstáculos e se partiu com o impacto.

A jovem ficou presa entre as ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu a encaminhou em estado gravíssimo à Santa Casa de Araraquara, onde permanece internada, entubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O motorista também foi socorrido e levado ao hospital, onde realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,39 mg/L de álcool no sangue — valor acima do permitido por lei. Diante da infração, considerada gravíssima, ele foi detido pela Polícia Militar e encaminhado ao Plantão Policial.

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool. O delegado ratificou a prisão em flagrante do condutor, que foi conduzido à Cadeia Pública de Santa Ernestina. O local do acidente foi preservado para o trabalho da perícia, e as circunstâncias exatas da colisão serão investigadas.

O veículo ficou completamente destruído, com partes arremessadas para o outro lado da via. A Guarda Civil Municipal precisou interditar a avenida para a remoção dos destroços e segurança dos trabalhos no local.

