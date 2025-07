Jovem é vítima de emboscada após marcar encontro pelo Instagram

Instagram/Facebook - Crédito: Agência Brasil

Um jovem de 26 anos foi alvo de uma emboscada na madrugada desta quinta-feira (17) no bairro Jardim Imperador, em Araraquara (SP), após marcar um encontro com um homem que conheceu pelo Instagram. O caso foi registrado como roubo e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima mantinha contato há cerca de uma semana com um homem que se identificava como "Ruan". Naquele dia, o suposto conhecido combinou de ir até a casa do jovem. Por volta das 5h da manhã, o criminoso afirmou estar no portão e, no momento em que o morador abriu, foi surpreendido por outros dois homens que invadiram a residência. Um dos invasores agrediu a vítima com um soco no rosto, enquanto os demais reviravam o imóvel. Foram levados um celular Motorola Moto G14 e um notebook. O trio fugiu em um veículo.

A Polícia Militar foi acionada e preservou o local para os trabalhos da perícia. A vítima não precisou de atendimento médico e foi orientada sobre os procedimentos legais. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, e os suspeitos seguem foragidos. A polícia alerta para os riscos de marcar encontros com desconhecidos pelas redes sociais e reforça que situações suspeitas devem ser denunciadas pelo telefone 190.

