Jovem é presa ao tentar entrar com maconha escondida no sutiã na Penitenciária de Araraquara

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Uma jovem de 22 anos, moradora de Taquaritinga, foi presa em flagrante na manhã deste domingo (4), ao tentar entrar com drogas escondidas no sutiã durante uma visita à Penitenciária de Araraquara, localizada no Jardim Pinheiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher passou pelo scanner corporal por volta das 9h, quando os policiais penais identificaram uma imagem suspeita na região dos seios. Ela foi conduzida a uma sala reservada, onde, na presença de uma policial feminina, foram encontrados dois invólucros contendo 331 gramas de maconha.

Questionada, a suspeita confessou que a droga seria entregue ao companheiro, um homem de 36 anos que cumpre pena na unidade prisional. Após o flagrante, ela foi encaminhada ao Plantão Policial, onde teve a prisão ratificada por tráfico de drogas. Em seguida, foi levada para a Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

A direção da penitenciária informou que o preso também será alvo de apuração interna.

Leia Também