Jovem é morto com vários tiros em cidade da região

Lucas Henrique dos Santos Barboza - Crédito: Grupo Rio Claro

Um homicídio foi registrado na noite deste domingo (16), na Estrada Velha de Ipeúna, no bairro Jardim Figueira, em Rio Claro (SP). A vítima, identificada como Lucas Henrique dos Santos Barboza, de 28 anos, foi encontrada sem vida após ser atingida por diversos disparos de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, não há testemunhas do assassinato. Moradores da região relataram ter ouvido vários disparos por volta das 20h10, mas não viram os autores do crime.

A equipe da Polícia Civil, sob responsabilidade do delegado e da investigadora, acionou a perícia técnica e o serviço funerário. No local, os peritos encontraram 24 estojos de munição calibre 9mm. Lucas foi alvejado com múltiplos tiros no rosto, pescoço e braços.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e coleta de digitais. Os pais da vítima compareceram à delegacia posteriormente e realizaram o reconhecimento formal do corpo.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil segue investigando para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do homicídio. Este foi o terceiro homicídio registrado em Rio Claro neste ano.

Leia Também