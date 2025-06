Jovem é morto com mais de 60 tiros de fuzil e pistola

Compartilhar no facebook

Vítima do homicídio - Crédito: Grupo Rio Claro

Adrian Caique Paulino, de 24 anos, foi assassinado com dezenas de disparos na noite de domingo (29), na Rua 8-A, bairro Vila Nova, em Rio Claro .

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava nos fundos da casa onde morava com os pais e o irmão acamado, quando um grupo de homens armados invadiu o imóvel após escalar o muro lateral. Ao perceber a movimentação, Adrian tentou fugir em direção à saída, mas foi surpreendido por outro grupo que já o aguardava. Ele foi alvejado com diversos tiros no corredor lateral da residência.

A perícia encontrou no local 61 cápsulas de fuzil calibre 5.56 e duas de pistola 9mm, além de projéteis espalhados pela área. O óbito foi constatado ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com familiares, os atiradores vestiam roupas pretas, capuzes e coletes semelhantes aos utilizados por forças policiais. Não foram ouvidos barulhos de veículos durante ou após o crime, dificultando a identificação dos autores.

Após os disparos, os criminosos ainda entraram na casa e levaram três celulares: um iPhone 6 da vítima, um Xiaomi da mãe e outro aparelho do pai. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar nas investigações, mas o acesso está bloqueado por senha. O aparelho DVR foi apreendido para perícia.

Adrian tinha antecedentes por receptação, roubo e tráfico de drogas. Pouco tempo depois do assassinato, um carro incendiado foi localizado próximo à Rodovia SP-191. A polícia apura se há relação entre os dois casos.

Este foi o 12º homicídio registrado em Rio Claro em 2025.

