Jovem é morto a tiros em trailer de lanches

Um jovem de 21 anos, identificado como Gabriel da Silva Gonçalves, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (29), na Rua 12, bairro Jardim Novo I, em Rio Claro (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, Gabriel estava em um trailer de alimentos acompanhado da esposa quando dois homens chegaram em um veículo Ford Ecosport branco. Ao perceber a ação, ele tentou fugir, correndo para dentro de uma residência, mas foi perseguido por um dos criminosos, que efetuou diversos disparos. A vítima morreu no local.

A Polícia Científica realizou perícia na cena e apreendeu cartuchos de munição calibre 9mm. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro assumiu a apuração do caso e trabalha para identificar os envolvidos no crime.

