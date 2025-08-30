(16) 99963-6036
Jovem é morto a tiros e outro fica ferido

30 Ago 2025 - 09h18Por Da redação
Na noite desta sexta-feira (29), um jovem de 22 anos foi morto e outro, de 36, ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo na Estrada Velha de Descalvado, em Porto Ferreira (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, moradores da região ouviram diversos tiros por volta das 19h20 e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram dois homens baleados.

Um deles de 36 anos conseguiu correr e foi encontrado em uma rua próxima, ferido no braço direito. Ele contou aos militares que estava sentado em uma mureta, ao lado de um amigo, quando ouviu os disparos e saiu correndo. Durante a fuga, percebeu que havia sido atingido e que o colega havia caído no chão.

A vítima fatal foi identificada como Leandro Floriano Rodrigues da Cruz, de 22 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

O pai de Leandro esteve no local e afirmou que havia rompido relações com o filho após descobrir seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Equipes da Polícia Civil, investigadores e peritos do Instituto de Criminalística de São Carlos compareceram ao endereço para colher informações e realizar a perícia.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos e será investigado pela Delegacia de Polícia de Porto Ferreira. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

