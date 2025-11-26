(16) 99963-6036
quarta, 26 de novembro de 2025
Tráfico

Jovem é internado após engolir 95 porções de maconha e acaba preso por tráfico na região

Suspeito passou por cirurgia na Santa Casa onde invólucros foram retirados do estômago e permanece sob escolta policial até receber alta para ser encaminhado á Cadeia Pública de Santa Ernestina

25 Nov 2025 - 22h18Por Flávio Fernandes
Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após engolir dezenas de drogas e dar entrada na Santa Casa na noite desta segunda-feira (24), em Araraquara. 

Segundo relatório policial, a PM foi acionada no hospital e quando os policiais militares chegaram, fizeram contato com o médico que informou que o suspeito realizou uma cirurgia no estômago para retirar 95 porções de maconha do corpo. Ele havia engolido, aproximadamente 510 gramas de entorpecentes. 

O paciente morador de Américo Brasiliense após o procedimento, permaneceu internado em recuperação pós-operatória sob escolta policail e sem prvisão de alta. Em contato com os PMs após acordar, o jovem afirmou que havia ingerido as porções em sua residência e alegou que o fez para “uso pessoal” e em tentativa de suicídio.

A versão apresentada não afastou o enquadramento de crime, já que o volume e a forma de acondicionamento caracterizam comercialização. O suspeito deverá ser levado ao Plantão Policial, para ser interrogado quando receber alta. 

A delegada tomou ciência dos fatos e registrou um boletim de ocorrência como tráfico de drogas e o material foi apreendido e levado para o IC (Instituto de Criminalística). O homem, após ser ouvido será encaminhado para Cadeia Pública de Santa Ernestina. 

