Jovem é internado após engolir 95 porções de maconha e acaba preso por tráfico na região

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após engolir dezenas de drogas e dar entrada na Santa Casa na noite desta segunda-feira (24), em Araraquara.

Segundo relatório policial, a PM foi acionada no hospital e quando os policiais militares chegaram, fizeram contato com o médico que informou que o suspeito realizou uma cirurgia no estômago para retirar 95 porções de maconha do corpo. Ele havia engolido, aproximadamente 510 gramas de entorpecentes.

O paciente morador de Américo Brasiliense após o procedimento, permaneceu internado em recuperação pós-operatória sob escolta policail e sem prvisão de alta. Em contato com os PMs após acordar, o jovem afirmou que havia ingerido as porções em sua residência e alegou que o fez para “uso pessoal” e em tentativa de suicídio.

A versão apresentada não afastou o enquadramento de crime, já que o volume e a forma de acondicionamento caracterizam comercialização. O suspeito deverá ser levado ao Plantão Policial, para ser interrogado quando receber alta.

A delegada tomou ciência dos fatos e registrou um boletim de ocorrência como tráfico de drogas e o material foi apreendido e levado para o IC (Instituto de Criminalística). O homem, após ser ouvido será encaminhado para Cadeia Pública de Santa Ernestina.

