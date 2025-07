Jovem é executado com 45 tiros de fuzil

Crédito: Grupo Rio Claro

Um jovem de 18 anos, identificado como Igor Henrique de Souza, foi brutalmente executado com aproximadamente 45 tiros de fuzil na tarde deste domingo (6), em Rio Claro (SP). O crime aconteceu na Rua 9A, esquina com a Avenida 64A, no bairro Vila São Miguel.

Segundo informações obtidas no local, dois homens armados com fuzis desembarcaram de um veículo Honda Fit e efetuaram diversos disparos contra a vítima, atingindo principalmente as regiões do ombro, antebraço, crânio e abdômen. Igor morreu no local, antes de receber atendimento.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Científica. Durante a perícia, a equipe do Instituto de Criminalística recolheu 45 estojos de munição calibre 5.56 e apreendeu três eppendorfs de cocaína e um celular que estavam com a vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Durante as diligências, um veículo com as mesmas características do usado pelos criminosos foi localizado incendiado em uma área de mata próxima ao Horto Florestal de Rio Claro. A Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia no segundo local.

Igor Henrique possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso.

Este é o 13º homicídio registrado em Rio Claro no ano de 2025.

Leia Também