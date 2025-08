Jovem é executado a tiros dentro de casa

Crédito: Grupo Rio Claro

Guilherme Queiroz Lima, de 18 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (3) enquanto estava no quarto de uma residência localizada na Rua 8, no bairro Jardim Guanabara, em Rio Claro (SP). O crime foi registrado como homicídio qualificado e está sob investigação da Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima conversava com uma jovem pela janela da casa, acompanhada de outras testemunhas, quando um homem vestido com roupas escuras e capuz se aproximou a pé. O suspeito disparou um tiro para o alto e, em seguida, atirou diversas vezes contra Guilherme, atingindo-o no tórax, braços e cabeça. O jovem morreu ainda no local. O atirador fugiu logo após os disparos.

A perícia técnica encontrou 18 estojos de munição calibre .40, sendo 17 dentro do quarto e um na calçada. A vítima foi alvejada com mais de dez tiros à queima-roupa. No local, também foram apreendidos um celular iPhone e uma pequena porção de maconha.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Guilherme morava no bairro Bela Vista e era apontado como envolvido com o tráfico de drogas no bairro Nova Rio Claro. Ele estaria se relacionando com a jovem que testemunhou o crime, embora mantivesse contato com uma ex-namorada. Testemunhas afirmaram que o rapaz não havia relatado nenhuma ameaça antes do crime.

A Polícia requisitou exame necroscópico e continua investigando para identificar o autor dos disparos. Este foi o 14º homicídio registrado em Rio Claro em 2025.

