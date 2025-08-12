Jovem é encontrado morto com pedras amarradas ao corpo em córrego

Local onde corpo teria sido encontrado - Crédito: Grupo Rio Claro

O corpo de um jovem foi localizado na tarde desta segunda-feira (11) em um córrego no bairro Jardim Guanabara II, em Rio Claro (SP). Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada por um transeunte que relatou ter visto o cadáver na parte baixa do bairro.

Durante as buscas, os agentes encontraram a vítima em decúbito ventral, no leito do rio, com pedras presas ao corpo. A perícia constatou sinais de agressões na cabeça, provocadas por instrumento cortocontuso.

De acordo com as investigações iniciais, após ser agredido, o jovem teria sido jogado no córrego com pedras amarradas para mantê-lo submerso. Vestígios de sangue foram encontrados rio acima, em uma área com pedras às margens e no próprio leito.

A vítima, de pele clara, vestia blusa preta de manga longa e calça preta, mas não portava documentos. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico e identificação datiloscópica.

A Polícia Civil apura se o caso está relacionado ao desaparecimento de um rapaz de 18 anos, morador da região, visto pela última vez no sábado (9), quando teria ocorrido uma agressão nas proximidades.

O caso segue em investigação.

