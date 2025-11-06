(16) 99963-6036
Jovem é detido por tráfico de drogas em Ibaté

06 Nov 2025 - 22h29Por Erika
Na noite desta quinta-feira (6), um jovem de 21 anos foi detido pela Guarda Municipal de Ibaté, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento pelo Jardim Cruzado, na rua Borborema, os guardas avistaram o indivíduo em um ponto conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, arremessando um objeto que carregava nas mãos.

A equipe conseguiu detê-lo e, durante a busca pessoal, encontrou porções de drogas e certa quantia em dinheiro. Ao verificarem o objeto dispensado, os guardas constataram tratar-se de uma máquina de cartão, comumente utilizada no comércio ilegal de drogas.

O rapaz foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

