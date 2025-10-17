(16) 99963-6036
sexta, 17 de outubro de 2025
Região

Jovem é detido com drogas no bairro Popular em Ibaté

17 Out 2025 - 13h13Por Jessica CR
Na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 10h40, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Avenida São Paulo, no bairro Popular.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes avistaram o jovem em atitude suspeita, abaixado e aparentando cavar algo em um ponto já conhecido pela intensa movimentação de tráfico de entorpecentes. Na abordagem, foram encontradas diversas porções de drogas embaladas individualmente e prontas para a venda, sendo 26 pinos de cocaína, 23 pacotinhos de crack, 21 porções de maconha, além de R$ 15,10 em dinheiro.

O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, apresentado à autoridade de Polícia Judiciária e levado ao Hospital Municipal de Ibaté para exame cautelar. Após os procedimentos de praxe, foram tomadas as medidas cabíveis conforme a legislação vigente.

