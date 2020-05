Jovem é detido com arma de fogo em área de lazer, em Ibaté

Crédito: Luciano Lopes

Neste sábado (30), um jovem de 24 anos foi detido em posse de uma arma de fogo, em uma área de lazer, na cidade de Ibaté.

Os policiais militares Cabos Falace e Fernando César prestavam apoio no setor de fiscalização, com vistas a estabelecimentos comerciais abertos irregularmente e qualquer outro descumprimento às normas relacionadas à pandemia do COVID-19 e foram averiguar uma área de lazer, localizada na rua Maria Davia Ambrozino, no Parque Primavera, devido a várias denúncias feitas durante toda a semana de que estavam sendo realizadas festas no local.

Eles chegaram lá e tentavam encontrar o responsável, quando perceberam que um jovem dispensou uma arma de fogo, então pegaram a arma, uma pistola calibre 380, com capacidade para 12 tiros, numerada e carregada com 12 projéteis, todos intactos, e abordaram o jovem, que assumiu a posse da arma e disse que havia sido contratado para trabalhar na festa.

A pistola foi apreendida e o suspeito H.P.C., 24 anos, foi detido e conduzido ao plantão policial, onde negou que a arma fosse sua, permanecendo no local à disposição da Justiça.

