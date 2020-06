Jovem é acusado de abusar sexualmente da própria irmã de 11 anos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Um rapaz que trabalha como motoboy, 19 anos, está sendo acusado de abusar da própria irmã que tem apenas 11 anos de idade. O ato teria acontecido durante a madrugada desta terça-feira (16), no bairro Adalberto Roxo, em Araraquara, segundo a menina relatou a sua mãe pelo telefone.

Os dois estavam na casa da avó quando o irmão a chamou para dormirem no mesmo quarto. Em boletim de ocorrência a garota afirma que teria acordado nua e com o irmão fazendo carícias em seu corpo. Ainda assustada ela relatou o ocorrido à sua mãe pelo celular, sendo levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale Verde para ser examinada, contando que realmente foi abusada sexualmente. A garota também foi encaminhada para a Maternidade Gota de Leite de Araraquara para elaboração de laudo.

O irmão por parte apenas de pai, foi preso sendo acusado por estupro de vulnerável nesta terça-feira (16), sendo encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Serra Azul, embora tenha negado o fato na Delegacia de Polícia.

