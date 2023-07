SIGA O SCA NO

O jovem Matheus Eduardo Rosa, de 22 anos, morador de Itirapina, está desparecido há cerca de 20 dias e sua família pede ajuda para encontrá-lo.

De acordo com familiares, o jovem faz uso de remédios controlados, é viciado em drogas e saiu de casa apenas com a roupa do corpo, sem levar nem mesmo o celular.

Se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Matheus, deve avisar à polícia.

