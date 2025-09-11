(16) 99963-6036
Jovem de 32 anos morre após suspeita de overdose em Ibaté

11 Set 2025 - 08h35Por Da redação
Um homem de 32 anos morreu na noite desta quarta-feira (10) em Ibaté após sofrer um mal súbito, possivelmente causado pelo consumo excessivo de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava reunido com outras pessoas na rua Borborema, no Jardim Cruzado, quando passou mal. Populares socorreram a vítima e a levaram até o Hospital e Maternidade de Ibaté, mas ela já chegou sem vida.

A equipe médica atendeu o caso e apontou como causa inicial do óbito uma overdose de entorpecentes. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde passará por exames necroscópicos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Ibaté como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

