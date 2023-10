Jovem de 24 anos morre após acidente de moto na SP-225

SIGA O SCA NO

02 Out 2023 - 13h20

02 Out 2023 - 13h20 Por Da redação

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Um jovem de 24 anos morreu na tarde deste domingo (1º) em um acidente envolvendo um carro e uma moto na rodovia SP-225, em Brotas/SP.

Segundo informações, Gustavo Vitor da Silva Gomes conduzia uma motocicleta BMW com placa de Jaú/SP, quando se envolveu na colisão com um Hyundai Tucson com placas de São Paulo.

A Unidade de Resgate da concessionária que administra a rodovia, bem como o Corpo de Bombeiros compareceram ao local do acidente, no entanto, Gustavo faleceu antes da chegada do socorro.

Já os ocupantes do carro foram encaminhados a hospitais de Rio Claro de Itirapina.

